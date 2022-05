{"_id":"627f3d7e5afc967ba701ff0b","slug":"attack-on-police-team-that-went-to-catch-the-miscreant-beat-up-the-policemen-in-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Attack On Police: बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों से मारपीट, भगाने के लिए छोड़े विदेशी नस्ल के तीन कुत्ते","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 14 May 2022 10:56 AM IST