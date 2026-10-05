Delhi NCR News: विधानसभा अध्यक्ष ने छात्राओं से किया संवाद

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अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका केवल मतदान तक सीमित नहीं है। उन्हें सार्वजनिक जीवन, नीति निर्माण, विधायी बहस और निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण में युवा महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। छात्राओं ने विधानसभा परिसर और मुख्य सदन को देखा। छात्राओं ने अध्यक्ष के साथ संवाद में कई सवाल पूछे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की। ब्यूरो

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने युवा महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और सार्वजनिक नेतृत्व और नीति-निर्माण में आगे आने के लिए प्रेरित किया। सोमवार को युवा संवाद कार्यक्रम के तहत कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान अध्यक्ष ने छात्राओं से लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर संवाद किया।