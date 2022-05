{"_id":"627f3ab4d82eeb092a289702","slug":"angry-young-man-and-his-friends-fired-after-talking-loudly-in-the-street-in-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खौफनाक: जोर से बात करने पर नाराज हुआ युवक, दोस्तों को बुलाकर चलाईं गोलियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 14 May 2022 10:44 AM IST