Delhi NCR News: जीटीबी अस्पताल में एनेस्थीसिया सेवाओं को मिलेगा आधुनिक रूप

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। जीटीबी अस्पताल प्रशासन ने एनेस्थीसिया सेवाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए 10 नई एनेस्थीसिया मशीनों की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट (एसआर) की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया जारी है।मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि नई मशीनों से ऑपरेशन थिएटरों में एनेस्थीसिया से जुड़ी सुविधाओं और उपकरणों को मजबूत किया जाएगा। ओटी में नियमित तकनीशियनों की उपलब्धता होने तक संविदा तकनीशियन सेवाएं दे रहे हैं। मशीनों की खरीद के साथ ऑपरेशन थिएटरों के रेनोवेशन और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के प्रस्तावों पर पीडब्ल्यूडी स्तर पर भी विचार किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ओटी और एनेस्थीसिया सेवाओं को आवश्यक संसाधनों से लैस करना है।मरीजों के इलाज के साथ प्रशिक्षण और रिसर्च पर जोरअस्पताल का एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर विभाग 24 घंटे सेवाएं देता है। इलाज की सुविधा देने के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। विभाग सात बेड के मुख्य आईसीयू और छह बेड के ट्रॉमा आईसीयू का संचालन करता है। इसके अलावा दर्द प्रबंधन, रिससिटेशन, सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई और मेडिकल गैस स्टोर की जिम्मेदारी भी विभाग संभालता है।