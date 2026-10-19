Delhi NCR News: अमेरिकी युवती नाले में गिरी, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया

आईजीआई एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में हुई घटना, वीडियो वायरलआईजीआई एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में एक अमेरिकी युवती नेशनल हाईवे नंबर-48 के नाले में गिर गई। इसके बाद सड़क पर करीब एक घंटे तक ड्रामा चलता रहा। महिला को नाले से बाहर निकालने और उसकी मदद करने पहुंचे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिला मदद करने वालों पर ही चिल्लाने लगी। लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने बताया कि युवती दिमागी रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवती अंग्रेजी में भजन गाते हुए खुद ही नाले में चली गई थी।