फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Ambala: Kalka-Shimla railway line closed until December 31

अंबाला: कालका-शिमला रेलमार्ग 31 दिसंबर तक बंद, ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी; इस कारण हो रही है देरी

Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अंबाला
अमर उजाला नेटवर्क, अंबाला Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
सार

टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी। ट्रैक की बहाली के लिए यहां लगातार काम चल रहा है। 

विज्ञापन
Ambala: Kalka-Shimla railway line closed until December 31
अंबाला रेल मंडल के अधीन कालका-शिमला रेल खंड पर चल रहा रिपेयर का काम। - फोटो : भारतीय रेल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कालका-शिमला रेलमार्ग पर ट्रेनों का संचालन  31 दिसंबर 2026 तक बंद रहेगा। टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी। ट्रैक की बहाली के लिए यहां लगातार काम चल रहा है। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कालका-शिमला नैरो गेज रेलमार्ग पर सफर करने वाले सैलानियों और स्थानीय यात्रियों को अभी राहत नहीं मिलेगी। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने ट्रैक की सुरक्षा और जारी मरम्मत कार्यों को ध्यान में रखते हुए टॉय ट्रेनों के रद्दीकरण, आंशिक परिचालन और विस्तार की अवधि को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
विज्ञापन


रेलवे अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कालका-शिमला खंड पर टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 07/16-17 पर बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी। इस हिस्से पर ट्रैक की बहाली और मिट्टी धंसने से रोकने के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed