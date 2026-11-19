Delhi NCR News: वायुसेना के अग्निवीरों को मिलेगा योग प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:40 PM IST
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केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ समझौता
-समझौते के तहत जवानों को योग प्रशिक्षक(लेवल-1) का ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मिलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु जवान अब योग प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। योग से जोडऩे की दिशा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना ने ऐतिहासिक पहल की है। दोनों संस्थानों ने योग सेतु कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जवानों को योग प्रशिक्षक(लेवल-1) का ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, तनाव प्रबंधन, योग दर्शन और संतुलित यौगिक आहार की जानकारी दी जाएगी।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जवानों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ उनकी मानसिक मजबूती, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन और कार्यकुशलता बनाए रख सकें। समझौते के अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की पहल है। उन्होंने कहा आप आकाश में हैं और हम जड़ों में योग इस जुड़ाव को और मजबूत बनाता है। उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन को शांत रखने और जीवन में अनुशासन लाने का माध्यम है।
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-समझौते के तहत जवानों को योग प्रशिक्षक(लेवल-1) का ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मिलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु जवान अब योग प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। योग से जोडऩे की दिशा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना ने ऐतिहासिक पहल की है। दोनों संस्थानों ने योग सेतु कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जवानों को योग प्रशिक्षक(लेवल-1) का ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, तनाव प्रबंधन, योग दर्शन और संतुलित यौगिक आहार की जानकारी दी जाएगी।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जवानों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ उनकी मानसिक मजबूती, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन और कार्यकुशलता बनाए रख सकें। समझौते के अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की पहल है। उन्होंने कहा आप आकाश में हैं और हम जड़ों में योग इस जुड़ाव को और मजबूत बनाता है। उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन को शांत रखने और जीवन में अनुशासन लाने का माध्यम है।
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