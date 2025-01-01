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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Accused, declared a Proclaimed Offender (PO) by the court two years ago, falls into police net.

Delhi NCR News: दो साल बाद कोर्ट से पीओ पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

Fri, 04 Sep 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:36 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। रोजकामेव थाना पुलिस ने करीब दो साल से घोषित अपराधी चल रहे आरोपी आवेश पुत्र ओमबीर निवासी आटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2020 के एक मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के पुराने आदेश को सत्यापित कराया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आवेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 45, दिनांक 12 फरवरी 2020, धारा 323, 504 व 506 आईपीसी के तहत थाना रोजकामेव में मामला दर्ज था। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। जेएमआईसी नूंह डॉ. प्रियंका जैन की अदालत ने 4 सितंबर 2024 को आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया था। इससे पहले 3 अगस्त 2024 को उसके खिलाफ उद्घोषणा चस्पा की गई थी और निर्धारित एक माह की अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने उसे पीओ घोषित किया। जांच अधिकारी एसआई दयाचंद के अनुसार आरोपी को 30 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अदालत से पीओ घोषित किए जाने संबंधी आदेश की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर उसका सत्यापन कराया गया। आदेश के आधार पर 31 अगस्त को रोजकामेव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई और मामले की जांच जारी है।
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