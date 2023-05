दिल्ली के बॉस केजरीवाल: 'सुप्रीम' जीत पर संजय सिंह समेत इन AAP नेताओं ने जताई भारी खुशी, कहा- सत्यमेव जयते

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। यह फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। सीजेआई ने साफ कहा कि ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास रहेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली में चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। दिल्ली सरकार के पक्ष में आए फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे बड़ी जीत बताया है।



आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर लिखा कि लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है। दिल्ली की दो करोड़ जनता को बधाई। अरविंद केजरीवाल के जज्बे को नमन है। अंत में लिखा सत्यमेव जयते।





वहीं दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट कर लिखा कि यहां सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई नहीं है। दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपराज्यपाल अपने फैसले से बंध हैं। दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जीत है।

The final word is here, from none other than the Hon'ble Supreme Court.



Delhi government ought to have control over administrative services, Lieutenant Governor bound by its decision, says SC.



A huge win for the people of Delhi & CM @ArvindKejriwalhttps://t.co/8yQKO8Tja6 pic.twitter.com/hyrkzM0Ewq