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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AAP attacks changes to Form-6

Delhi NCR News: फॉर्म-6 में बदलाव पर आप का हमला

Mon, 05 Oct 2026 08:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:49 PM IST
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मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बदलाव का लगाया आरोप, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने आयोग के प्रेस नोट में अदालत की मंजूरी का उल्लेख किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।
सिसोदिया ने दावा किया कि बदलाव आयोग ने अपने स्तर पर किए और इस प्रक्रिया में दोनों चुनाव आयुक्तों से पर्याप्त विचार-विमर्श भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इससे नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आयोग ने 26 सितंबर के प्रेस नोट में बदलावों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़कर बताया था, जबकि सोमवार की सुनवाई में अदालत ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आप 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी।
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