Delhi NCR News: लक्ष्मी नगर में झूलते तारों का जंजाल, दुर्घटना का खतरा

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पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर के जगत राम पार्क इलाके में बिजली के खंभों पर झूलते तारों के जंजाल ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खंभों पर तारों के बड़े-बड़े गुच्छे इस कदर लटक रहे हैं कि वे किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। घनी आबादी और व्यस्त क्षेत्र होने के कारण राहगीरों, वाहनों और बच्चों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। बारिश या तेज हवाओं के दौरान शॉर्ट सर्किट और आग लगने का डर बना रहता है। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। जगत राम पार्क के अध्यक्ष संजय त्यागी ने बताया कि पिछले कई महीनों से तारों की यही हालत है और बारिश के मौसम में दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने इसे जल्द दुरुस्त करने की मांग की। संवाद