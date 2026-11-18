नई दिल्ली। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में दिल्ली के पहलवान देशभर के खिलाड़ियों के साथ दमखम दिखाने उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू में 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित 2026 सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में दिल्ली के पहलवानों के सामने विभिन्न राज्यों के मजबूत खिलाड़ियों की चुनौती होगी।प्रतियोगिता में तीनों वर्गों के मुकाबले अलग-अलग दिन आयोजित किए जाएंगे। महिला ग्रीको रोमन वर्ग के मुकाबले 21 दिसंबर को होंगे। वहीं, फ्रीस्टाइल वर्ग के मुकाबले 22 दिसंबर को आयोजित होंगे। शाम को फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। ग्रीको रोमन वर्ग के मुकाबले 23 दिसंबर को होंगे। इस दिन क्वालीफिकेशन और रेपेचेज मुकाबलों के बाद फाइनल आयोजित किए जाएंगे। संवाद