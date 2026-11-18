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सचिन कुमारनई दिल्ली। बदरीनाथ धाम के मुख्य द्वार की झलक देता प्रवेश द्वार, दीवारों पर पारंपरिक ऐपण कला की आकृतियां और स्टॉलों पर सजे पहाड़ी व्यंजन व हस्तशिल्प...। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड का पवेलियन देवभूमि की संस्कृति, परंपरा और हुनर का आकर्षक परिचय करा रहा है। यहां पहाड़ की पहचान केवल सजावट में ही नहीं, बल्कि खानपान, पहनावे और पारंपरिक कलाओं में भी दिखाई देती है।भारत मंडपम के हॉल नंबर-3 के प्रथम तल पर बने इस पवेलियन को पहाड़ी वास्तुकला और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सजाया गया है। मुख्य द्वार बदरीनाथ धाम की याद दिलाता है। भीतर प्रवेश करते ही ऐपण कला की पारंपरिक आकृतियां लोगों का ध्यान खींचती हैं। यहां 40 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की खासियतों को प्रदर्शित किया गया है।अल्मोड़ा की बाल मिठाई, कुमाऊं के पारंपरिक पकवानपवेलियन में खानपान के स्टॉल उत्तराखंड के पारंपरिक स्वाद से रूबरू करा रहे हैं। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई अपने चॉकलेटी रंग और चीनी के छोटे-छोटे दानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं मालू के पत्ते में लिपटी सिंगौड़ी अपनी खुशबू और स्वाद से लोगों को लुभा रही है। कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजनों में काली सोयाबीन यानी भट से बनी चुरकानी, जखिया के तड़के वाले आलू के गुटके, पालक और मेथी से तैयार काफुली तथा भुनी उड़द दाल की चैंसूं भी शामिल हैं। ये व्यंजन पहाड़ की पारंपरिक रसोई का स्वाद दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं।मुनस्यारी की बुनाई और रिंगाल का हुनरहस्तशिल्प और वस्त्रों के स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चमोली के बुनकरों के ऊनी शॉल, गर्म मोजे, पहाड़ी टोपियां और ट्वीड जैकेट यहां प्रदर्शित हैं। इन उत्पादों में स्थानीय बुनाई परंपरा और कारीगरों की मेहनत झलकती है। वहीं रिंगाल से बनी टोकरियां और सजावटी वस्तुएं पहाड़ के पारंपरिक हस्तशिल्प की समृद्धि को दर्शाती हैं।स्थानीय कारीगरों को मिला बड़ा बाजारपवेलियन की खासियत यह है कि यहां दूरदराज के गांवों के कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिला है। इससे उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने और नए ग्राहक जोड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं।उत्तराखंड दिवस पर होंगे विभिन्न आयोजनव्यापार मेले की इस वर्ष की थीम 'विकास और विरासत' है। उत्तराखंड का पवेलियन इस थीम को अपनी सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से साकार कर रहा है। 20 नवंबर को उत्तराखंड दिवस के अवसर पर यहां प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की विशेष प्रस्तुति होगी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड का पवेलियन यह संदेश दे रहा है कि देवभूमि की पहचान केवल मंदिरों और पहाड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उसके पारंपरिक स्वाद, कला और मेहनतकश कारीगरों में भी रची-बसी है।