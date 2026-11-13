Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A ghat was built, but cleanliness is nowhere to be seen.

Delhi NCR News: घाट बना, लेकिन स्वच्छता नदारद

Fri, 13 Nov 2026 08:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:53 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन


शिव विहार फेज-10 में पहली बार प्रशासन ने तैयार कराया छठ पूजा स्थल, नाले की गंदगी और दुर्गंध से श्रद्धालु परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी

पूर्वी दिल्ली। छठ महापर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष महत्व है, लेकिन शिव विहार फेज-10 में पूजा की तैयारियों के बीच प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। यहां नाले के किनारे छठ पूजा के लिए घाट तो बना दिया गया है, लेकिन आसपास फैली गंदगी और दुर्गंध श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा रही है। हैरानी की बात यह है कि नाले की सफाई कराने के बजाय उसकी बाउंड्री पर तिरपाल लगाकर उसे ढक दिया गया है। ऐसे में गंदगी दूर करने के बजाय उसे पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश पर सवाल उठ रहे हैं।
शिव विहार फेज-10 में पहली बार प्रशासन की ओर से छठ पूजा के लिए घाट तैयार कराया गया है। इससे स्थानीय श्रद्धालुओं में खुशी है। इससे पहले कॉलोनी में पूजा समिति की ओर से अस्थायी घाट बनाया जाता था, जिसकी क्षमता महज 50 से 60 श्रद्धालुओं की थी। इस बार प्रशासन ने करीब 80 लोगों की क्षमता वाला घाट बनवाया है। इससे अधिक श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

हालांकि, घाट के आसपास फैली गंदगी और नाले से उठती दुर्गंध ने इस पहल की खुशी फीकी कर दी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि छठ पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में गंदे नाले के किनारे पूजा करना मुश्किल होगा। श्रद्धालु मोहन झा ने कहा कि आयोजन में साफ-सफाई की अनदेखी पर्व की भावना के साथ अन्याय है। घाट निर्माण की पहल सराहनीय है, लेकिन प्रशासन को आसपास के क्षेत्र की नियमित सफाई भी करानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या नाले पर तिरपाल डालना ही जिम्मेदार विभागों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त है, या श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वास्तविक सफाई भी कराई जाएगी?
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें