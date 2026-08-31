Delhi NCR News: दिल्ली कोर्ट ने एनआईए को तिहाड़ जेल में अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिक से पूछताछ की अनुमति दी

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नई दिल्ली।

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक कामिंस्की विक्टर से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। दोनों कथित भाड़े के सैनिक वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए ने उन पर भारत में जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े एक आतंकवादी साजिश के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी को 2 और 3 सितंबर को जेल में डाइक और विक्टर से पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। अदालत के इस आदेश के बाद एनआईए दोनों आरोपियों से तिहाड़ जेल परिसर में ही पूछताछ कर सकेगी।