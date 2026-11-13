Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A celebration of folk culture will take center stage today on Uttarakhand Foundation Day.

Delhi NCR News: आज उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सजेगी लोक संस्कृति की महफिल

Fri, 13 Nov 2026 09:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
पूर्वी दिल्ली। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत की झलक शनिवार को मयूर विहार फेस-3 में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर गढ़वाल भ्रातृ एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से आज (शनिवार) को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से पहाड़ की लोक संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। वहीं, समिति परिवार के बच्चे भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। समिति की कार्यकर्ता सुनीता रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर उतारा जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें