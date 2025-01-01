Delhi NCR News: पलवल में 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता शुरू

नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में सोमवार को 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल एवं युवा अधिकारिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 14, 16 और 17 वर्ष आयु वर्ग की करीब 900 बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। खेल राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियों को खेलों में बेहतर अवसर और मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने तथा नशे से दूर रहने का आह्वान किया। खेल अकादमियों, एक्सीलेंस सेंटर और अन्य योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन बैसला, मार्केट कमेटी चेयरमैन पंकज बिरमानी, एडीसी उत्सव आनंद, जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मामराज रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।