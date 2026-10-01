Delhi NCR News: गांधी जयंती पर मौजपुर पार्क में लगेंगे 36 पौधे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:37 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:37 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। गांधी जयंती पर रोटी बैंक फाउंडेशन की ओर से मौजपुर सब्जी मंडी स्थित पार्क में पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। संस्था के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभियान में 36 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें एलोवेरा, अमलतास, अशोक, गुड़हल समेत अन्य प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। संस्था के अनुसार, अभियान का उद्देश्य पार्क को हरा-भरा बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। अभियान सुबह 7:15 बजे शुरू होगा। स्थानीय लोगों से एक घंटे श्रमदान करने और पौधे, पानी, उपकरण व जैविक खाद साथ लाने की अपील की गई है। ब्यूरो
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