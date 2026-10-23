Delhi NCR News: दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

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नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस में 25 आईपीएस के तबादले हुए हैं। इसके साथ ही कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न इकाइयों के कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करना है। जारी सूची में क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सिक्योरिटी, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और कई जिला पुलिस इकाइयों में बदलाव शामिल हैं।