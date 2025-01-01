Delhi NCR News: वाल्मीकि कैंप के 216 घरों को मिलेगा नल कनेक्शन

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नई दिल्ली। मालवीय नगर के बेगमपुर स्थित वाल्मीकि कैंप के 216 घरों को अब नल का कनेक्शन दिया जाएगा। महापौर प्रवेश वाही और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सोमवार को यहां हर घर नल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रवेश वाही ने कहा कि वाल्मीकि कैंप के 216 घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने से स्थानीय निवासियों को दैनिक जरूरतों के लिए पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना जैसी पहल से नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद लीना कुमारी, एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल आदि मौजूद थे। ब्यूरो