Dehradun News: चकराता के युवाओं ने माउंट मुकुट की चोटी पर फहराया ध्वज

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दोनों पर्वतारोहियों का अभियान 16 सितंबर को माणा गांव से शुरू हुआ था। दुर्गम पहाड़ी रास्तों, कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने आठ अक्टूबर को सफलतापूर्वक अभियान को पूरा किया। 23 दिनों तक चले इस अभियान में उन्होंने साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और पर्वतारोहण कौशल का परिचय दिया। सचिन जोशी वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं। वहीं, सचिन चौहान भी भारतीय तटरक्षक बल में उत्तम नाविक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल कर दोनों ने क्षेत्र को गौरवान्वित किया। स्थानीय निवासी व सदर स्याणा शूरवीर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान शर्मिला जोशी, मिल्की राम जोशी, किशन चंद्र जोशी आदि ने उनकी सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया।