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- सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बने रहे गंभीर हालात, पैदल राहगीरों का निकलना भी हुआ मुश्किल- हर रविवार की समस्या पर पालिका व पुलिस मौन, आम दिनों जैसी चालान कार्रवाई न होने से नाराजगीसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। मुख्य बाजार में रविवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। बाजार खुलते ही वाहनों की आवाजाही बढ़ने लगी और सुबह 10 बजे तक मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम की गिरफ्त में आ गया। दोपहर दो बजे तक हालात इतने गंभीर रहे कि भारी वाहनों से लेकर चारपहिया व दुपहिया वाहन घंटों रेंग-रेंगकर चलते रहे। इस दौरान वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहने के कारण रविवार को बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंचते हैं। इसी बीच सुबह से ही दुकानों के सामने लोडर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। बेतरतीब ढंग से खड़े इन वाहनों से मुख्य मार्ग का बड़ा हिस्सा घिर जाता है और देखते ही देखते यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है।रविवार को नदारद रहती है चालान की कार्रवाईबाजार में प्रत्येक रविवार को ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन नगर पालिका और पुलिस प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर मौन है। आम दिनों में अतिक्रमण व बेतरतीब पार्किंग पर पालिका और पुलिस की ओर से चालान की कार्रवाई की जाती है, लेकिन रविवार को बाजार क्षेत्र में ऐसी कोई सक्रियता दिखाई नहीं देती। स्थानीय निवासी धीरज कुमार, विजय और अमित का कहना है कि बाजार के आसपास ऐसे काफी स्थान हैं, जहां सामान लेकर आने वाले लोडर वाहनों को पार्क कराया जा सकता है। ऐसा न किए जाने और दुकानों के सामने ही वाहन खड़े रहने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापार मंडल और पुलिस के साथ बैठक कर योजना बनाई जाएगी। - धीरज बॉबी नौटियाल, अध्यक्ष, नगर पालिका विकासनगर।