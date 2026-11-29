चकराता। गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के समापन पर शनिवार रात छावनी बाजार स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में नन्हे बच्चों ने भी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए शबद प्रस्तुत किए।कार्यक्रम की शुरुआत गुरुद्वारे में आयोजित सहज पाठ के भोग के साथ हुई। इसके बाद कीर्तन दरबार में लवजीत सिंह और मान सिंह ने एक से बढ़कर एक शबद प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। इसके बाद बच्चों का कीर्तन दरबार शुरू हुआ, जिसमें नन्हे बच्चों ने गुरु चरणों में शबद गायन कर उपस्थित संगत का मन मोह लिया। शबद गायन में अरायना चांदना, जसजोत, सारांश, कनव, तक्ष और आयुषी समेत अन्य बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब वाहवाही बटोरी। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा पंचायत पाराचीनार के प्रधान दिनेश चांदना, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान हरजिंदर पाल सिंह, तीर्थ कुकरेजा, सन्नी आनंद, दीपक मोहल, अनिल चांदना, ममता चांदना, नेहा मोहल, रिंपी कौर, चंचल आनंद, मीना कुकरेजा, मनमीत आदि मौजूद रहे।