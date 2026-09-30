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Dehradun News: डाकपत्थर पीजी कॉलेज में 71.86 प्रतिशत हुआ मतदान

Wed, 30 Sep 2026 02:00 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 30 Sep 2026 02:00 AM IST
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Voter turnout at Dakpathar PG College stood at
वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (डाकपत्थर) में मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। महाविद्यालय के करीब 1750 मतदाताओं में से 71.86 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद किया।
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चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी मतदान कक्षों में सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। पुलिसकर्मी प्रवेश, निकास द्वारों और मतदान केंद्रों के आसपास लगातार गश्त करते रहे।
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मतदान का समय समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने प्रत्याशियों और उनके चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में मतपेटियों को सील किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा और शिक्षकों की निगरानी में इन मतपेटियों को महाविद्यालय के छात्रावास भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरविंद मोहन पैन्यूली ने बताया कि मतदान के दौरान सभी कक्षों में प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कड़ी निगरानी और पुलिस के सहयोग से पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई है।
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