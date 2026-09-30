Dehradun News: डाकपत्थर पीजी कॉलेज में 71.86 प्रतिशत हुआ मतदान

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चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी मतदान कक्षों में सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। पुलिसकर्मी प्रवेश, निकास द्वारों और मतदान केंद्रों के आसपास लगातार गश्त करते रहे।मतदान का समय समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने प्रत्याशियों और उनके चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में मतपेटियों को सील किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा और शिक्षकों की निगरानी में इन मतपेटियों को महाविद्यालय के छात्रावास भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरविंद मोहन पैन्यूली ने बताया कि मतदान के दौरान सभी कक्षों में प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कड़ी निगरानी और पुलिस के सहयोग से पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई है।