विपिन-प्रियंका बने मिसाल: पत्नी ने किडनी देकर बचाई जान, फिर दोनों ने जीता मैदान, नाम किए नौ पदक

गंभीर स्वास्थ्य चुनौती से उबरने के बाद विपिन ने खेल के मैदान में वापसी की और पत्नी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर शानदार उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में हुए पेटांक मुकाबले में दोनों ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। इस राष्ट्रीय आयोजन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव भी मौजूद रहे।



दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रेम, त्याग, समर्पण, अनुशासन और अटूट इच्छाशक्ति की मिसाल बन गई है। विपिन और प्रियंका की यह सफलता उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। विपिन ने कहा कि उनकी कहानी बताती है कि अंगदान किसी को नया जीवन देने के साथ उसके सपनों को भी नई उड़ान दे सकती है। यह महज नौ पदकों की नहीं जीते, बल्कि जीवनदान, विश्वास और कभी हार न मानने वाले जज्बे की जीत है।