Dehradun News: चांदी के सिक्कों का वजन घटा, आधुनिक बर्तनों का बढ़ा आर्कषण

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- ट्रिपल लेयर और ब्रांडेड बर्तनों की बढ़ी बिक्रीसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। धनतेरस को लेकर बाजार में चांदी के सिक्कों, मूर्तियों और स्टील के बर्तनों की नई वैरायटी सज गई है। सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहक बजट के अनुसार खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, बर्तनों में आधुनिक डिजाइन, बेहतर गुणवत्ता और नई तकनीक वाले उत्पादों का चलन बढ़ा है।सराफा व्यापारी अर्पण अग्रवाल ने बताया पिछले वर्ष 10 ग्राम चांदी का सिक्का 1400 से 1600 रुपये तक मिल जाता था जबकि इस बार इसकी कीमत करीब दो हजार रुपये पहुंच गई है। महंगाई को देखते हुए इस बार पांच ग्राम तक के सिक्कों की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। चांदी के सिक्कों और मूर्तियों की बिक्री भी धनतेरस के आसपास बढ़ने की संभावना है।बर्तन व्यापारी शिवम रोहिला ने बताया कि धनतेरस के लिए बाजार में अलग-अलग डिजाइन और तकनीक वाले बर्तन उपलब्ध हैं। ब्रांडेड स्टील के बर्तनों की कीमत सामान्य स्टील बर्तनों से दो से तीन गुना तक अधिक है। स्टील के साथ पीतल के बर्तनों की भी खरीदारी हो रही है। ट्रिपल लेयर स्टील, सैंडविच बॉटम और हनीकांब डिजाइन वाले बर्तन अधिक पसंद किए जा रहे हैं। इनमें मजबूती और कम तेल में खाना पकाने की सुविधा है।स्थानीय व्यापारी अनुज अग्रवाल ने बताया इस बार मैट और ब्रश फिनिश बर्तन, मल्टीपॉट स्टीमर, कांच के ढक्कन वाले सॉसपैन और आधुनिक कटलरी की भी कई वैरायटी हैं। इंडक्शन और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के विकल्प बढ़े हैं। लीकप्रूफ और वैक्यूम इंसुलेटेड लंच बॉक्स भी पसंद किए जा रहे हैं। टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तनों की भी बाजार में उपलब्धता बढ़ी है। व्यापारियों को आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार होने की उम्मीद हैं।