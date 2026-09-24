फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   We will not allow a dam to be built on Kuanu's land; we will

क्वानू की जमीन पर बांध नहीं बनने देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे : ग्रामीण

Thu, 24 Sep 2026 09:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 24 Sep 2026 09:23 PM IST
विज्ञापन
We will not allow a dam to be built on Kuanu's land; we will
किशाऊ बांध परियोजना के प्रस्तावित स्थल को लेकर जौनसार-बावर और सीमांत हिमाचल क्षेत्र के ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया है। बृहस्पतिवार को क्वानू में आयोजित विशाल महापंचायत में ग्रामीणों ने एक सुर में स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रहित में बन रहे बांध के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्वानू की उपजाऊ और पुश्तैनी जमीन को डूब क्षेत्र में शामिल करने का पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने सरकार से परियोजना स्थल को मीनस की ओर शिफ्ट करने की मांग उठाई है।
विज्ञापन

महापंचायत को संबोधित करते हुए किशाऊ बांध संघर्ष जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रताप राजा ने कहा कि मौजूदा प्रस्तावित स्थल पर बांध बनने से ग्रामीणों की समतल कृषि भूमि हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि क्वानू क्षेत्र में किसी भी कीमत पर बांध का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। समिति के संरक्षक मुन्ना सिंह राणा ने प्रस्तावित स्थल के भूकंपीय क्षेत्र में होने का दावा करते हुए कार्यदायी संस्था के सर्वे और मिट्टी की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। महापंचायत में स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार, नरेंद्र राणा, सचिन नरेश राय, बलवीर सिंह, गंभीर सिंह चौहान और स्थानीय जिला पंचायत सदस्य प्रवीन रावत सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन


दोबारा सर्वे कराने की उठी मांग
रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने मांग रखी कि बांध स्थल को गांव से करीब आठ किलोमीटर आगे मयारखड की ओर तय कर इसका दोबारा सर्वे कराया जाए। पदाधिकारियों ने बताया कि बांध निर्माण के लिए पिलर लगाए जाने के समय से ही क्षेत्रीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed