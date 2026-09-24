उत्तराखंड: विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, आयोग की टीम आएगी जल्द, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम यहां दौरा करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों संग बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत चरणबद्ध तैयारियां करने के निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर मतदान केंद्र के भवन की स्थिति, बिजली, पेयजल, एवं अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार सभी डीईओ, आरओ एवं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप प्लान बनाने के साथ ही बूथ एवं विधानसभा स्तर पर कार्मिकों का विवरण तैयार करने को कहा। आवश्यक वाहनों, कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को स्पष्ट किया कि आगामी माह में चुनाव आयोग दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखंड का भ्रमण करेंगे, जिसमें सभी जिलाधिकारियों से चुनाव तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाएगी। लिहाजा, समय से तैयारियां पूरी कर लें। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।





