Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Waiting for land for Martyr's Memorial for 14 years

Dehradun News: 14 साल से शहीद स्मारक के लिए भूमि का इंतजार

Fri, 13 Nov 2026 05:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:09 PM IST
विज्ञापन
Waiting for land for Martyr's Memorial for 14 years
हरिद्वार। देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सकलानी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शहीद स्मारक और पूर्व सैनिक मिलन केंद्र की स्थापना की मांग के लिए भूमि मांगी है। बताया कि 14 साल बाद भी भूमि नहीं मिली है। भूमि के लिए शासन-प्रशासन और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी डीएम को भूमि के लिए निर्देशित कर चुके हैं। समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सकलानी ने शहीद स्मारक और पूर्व सैनिक मिलन केंद्र के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि जल्द भूमि नहीं दी गई तो पूर्व सैनिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed