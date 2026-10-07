विकासनगर: रात के अंधेरे में घूम रहा था युवक, पुलिस ने खुखरी के साथ पकड़ा, पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे

विकासनगर पुलिस ने सात अक्तूबर की रात गश्त के दौरान एक व्यक्ति को अवैध खुखरी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, रात करीब 3:05 बजे विकासनगर रोड स्थित जोन गेट बगीचे के पास पुलिस टीम चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे जुल्फिकार उर्फ छोटा को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध खुखरी बरामद हुई।

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