Dehradun News: दिवाली पर भी अंधेरे में रहेगी विकासनगर-हरबर्टपुर की लाइफलाइन

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। विकासनगर और हरबर्टपुर बाजार के जाम से बचने के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबी कैनाल रोड रोजाना हजारों लोगों के आवागमन का वैकल्पिक रास्ता बनी है, लेकिन यह सड़क खुद बदहाली और अंधेरे से जूझ रही है। दीपावली पर भी इस मार्ग को रोशन करने की तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में त्योहार के दौरान बढ़ने वाला यातायात हादसों का खतरा बढ़ा सकता है।दिन और शाम के समय विकासनगर व हरबर्टपुर बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे बचने के लिए वाहन चालक कैनाल रोड का इस्तेमाल करते हैं। यह मार्ग दो नगर पालिका क्षेत्रों से होकर गुजरता है, रास्ते पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट तक नहीं हैं। जहां लाइटें लगी हैं, वहां उनके बीच काफी दूरी है। नतीजतन शाम ढलते ही सड़क के कई हिस्से अंधेरे में डूब जाते हैं।सड़क किनारे मकान, पैदल चलने वालों पर खतराकैनाल रोड के किनारे कई स्थानों पर मकान बिल्कुल सड़क से सटे हैं। अंधेरे में पैदल चलने वाले लोगों और सड़क पार करने वालों को वाहन दिखाई नहीं देते। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है।बाजार बंदी से बढ़ेगा कैनाल रोड पर दबावधनतेरस से विकासनगर मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों का प्रवेश बंद होने के बाद उन्हें कैनाल रोड की ओर भेजा जाएगा। इससे इस मार्ग पर यातायात का दबाव और बढ़ेगा। दूसरी ओर सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है और बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। अंधेरा, खराब सड़क और बढ़ता यातायात मिलकर दीपावली पर राहगीरों व वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकते हैं। सवाल यह है कि दोनों नगर पालिकाएं त्योहार से पहले इस मार्ग पर रोशनी और सड़क की मरम्मत का इंतजाम क्यों नहीं कर सकीं।कैनाल रोड पर प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। जहां स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, वहां व्यवस्था की जाएगी। - धीरज बॉबी नौटियाल, अध्यक्ष, नगर पालिका विकासनगरकैनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट की स्थिति का निरीक्षण कराया जाएगा। जरूरत के अनुसार लाइटें लगाने और खराब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। - नीरू देवी, अध्यक्ष, नगर पालिका हरबर्टपुर