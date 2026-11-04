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देहरादून: कोटद्वार का फायर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, होटल की एनओसी जारी के लिए मांगे थे 20 हजार

Wed, 04 Nov 2026 12:34 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 PM IST
सार

एक होटल की फायर एनओसी जारी करने के एवज में रकम मांगने के आरोप में अग्निशमन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी के घर और कार्यालय में भी तलाशी ली गई।

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Kotdwar fire officer arrested red handed while accepting Rs 6,000 bribe for hotel fire NOC Lansdowne
रिश्वत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विजिलेंस ने कोटद्वार के अग्निशमन अधिकारी भूपेश त्यागी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर एक होटल की फायर एनओसी जारी करने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। विजिलेंस की टीम ने बुधवार को यह कार्रवाई की।



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जानकारी के अनुसार, एक होटल की फायर एनओसी जारी करने के लिए अग्निशमन अधिकारी भूपेश त्यागी ने 20 हजार रुपये की मांग की थी। इसके बाद मामले की शिकायत विजिलेंस से की गई। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने कार्रवाई की योजना बनाई और अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

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