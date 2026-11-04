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मसूरी: भाजपा-कांग्रेस कार्यकार्ताओं के बीच तीखी तकरार, काले झंडों से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक गरमाई सियासत

Wed, 04 Nov 2026 11:33 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Renu Saklani Updated Wed, 04 Nov 2026 11:33 AM IST
सार

मसूरी में कांग्रेस के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। विरोध और जवाबी नारेबाजी के बीच माहौल गरमा गया।

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BJP and congress workers clash in mussoorie ahead of ganesh godiyal protest at george everest
कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में तकरार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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जॉर्ज एवरेस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के जार्ज एवरेस्ट में धरना-प्रदर्शन से पहले बुधवार को मसूरी में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी हुई और एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खिलाफ नारेबाजी की, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की।

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए काफी देर तक सड़क पर विरोध जताते रहे।
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स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच बढ़ता टकराव कई देर तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जॉर्ज एवरेस्ट में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद शहर का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। दोनों राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।

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