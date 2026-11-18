विकासनगर: यौन उत्पीड़न के मामले में रात भर धरने पर बैठी युवती, कार्रवाई नहीं हुई तो की आत्महत्या की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 18 Nov 2026 06:49 PM IST
सार
युवती का आरोप है शिकायत देने के बाद पुलिस आरोपी पर कार्रर्वाइ नहीं कर रही है। महिला ने शिकायत में पुलिसकर्मियों पर भी अभद्रता के आरोप लगाए थे।
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विस्तार
कालसी थाना क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के मामले में रात भर धरना देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर युवती का सब्र जवाब दे गया। युवती ने थाना परिसर स्वयं पेट्रोल डालने का प्रयास किया। इस दौरान दो महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया।
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उसके बाद महिला ने थाना परिसर में जाकर चुन्नी से पंखे पर फंदा लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। युवती का आरोप है शिकायत देने के बाद पुलिस आरोपी पर कार्रर्वाइ नहीं कर रही है। महिला ने शिकायत में पुलिसकर्मियों पर भी अभद्रता के आरोप लगाए थे।
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