कालसी थाना क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के मामले में रात भर धरना देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर युवती का सब्र जवाब दे गया। युवती ने थाना परिसर स्वयं पेट्रोल डालने का प्रयास किया। इस दौरान दो महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया।

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