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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में किराये का कमरा दिखाने के बहाने दो युवतियों को जबरन कार में बैठाने की कोशिश का मामला सामने आया है। विरोध पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सहसपुर निवासी इरफान और कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि एक युवती ने शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी कजिन के साथ रामपुर की एल्टस स्कूल वाली गली में कमरा देखने गई थीं। आरोप है कि एक कार में सवार इरफान और उसके साथियों ने उन्हें रोककर कार में बैठने को कहा। इनकार करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।जबरन कार में बैठाने की कोशिश भी हुई। किसी तरह छूटकर दोनों पास के एक मकान में छिप गईं। हमले में दोनों को चोटें आईं और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। एक व्यक्ति के फोन से 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।