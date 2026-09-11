फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Vibrant Village Programme Villages along the China-Nepal border in Uttarakhand set to come alive

वाइब्रेंट विलेज योजना: उत्तराखंड में चीन-नेपाल सीमा से सटे गांव होंगे गुलजार, बढ़ेगी पर्यटकों की चहलकदमी

Fri, 11 Sep 2026 07:01 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 07:01 PM IST
सार

उत्तराखंड का 658 किलोमीटर हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। इसमें 283 किलोमीटर नेपाल व 375 किलोमीटर चीन सीमा के अधीन है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत व ऊधमसिंह नगर जिले के 91 गांव में शामिल हैं।

विज्ञापन
Vibrant Village Programme Villages along the China-Nepal border in Uttarakhand set to come alive
जादूंग गांव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चीन-नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के 91 गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित होने से पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ेगी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गांवों में सड़क, बिजली, नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं को धरातल पर उतारना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

विज्ञापन


उत्तराखंड का 658 किलोमीटर हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। इसमें 283 किलोमीटर नेपाल व 375 किलोमीटर चीन सीमा के अधीन है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत व ऊधमसिंह नगर जिले के 91 गांव में शामिल हैं। योजना के तहत इन मांगों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि गांव के लोग पलायन न करे। योजना के पहले चरण में केंद्र सरकार ने 51 गांवों को शामिल किया था और दूसरे चरण में 40 गांव को योजना से जोड़ा है।
विज्ञापन


ग्राम्य विकास विभाग ने चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ जिले के नेपाल सीमा से सटे 40 गांवों में विकास कार्यों का प्लान कर 221 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। पर्यटन के साथ ही अन्य विभागों की ओर से विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उत्तराखंड: मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया, अधिवक्ताओं का मानदेय भी बढ़ा, जानिए धामी कैबिनेट के अन्य फैसले

सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल जिलों से चयनित गांवों में पांच-पांच योजनाएं तैयार करने को कहा है, जो गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। परियोजनाओं में क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं, कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, आजीविका को शामिल किया जाएगा।

ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना में प्रदेश में 91 गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी गई। आने वाले में सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed