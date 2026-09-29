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उत्तरकाशी: ओडन में फंसे पर्वतारोहियों ने बर्फ दबाकर बनाया अस्थायी हेलीपैड, रेस्क्यू के लिए पहुंचा हेलिकॉप्टर

Tue, 29 Sep 2026 03:59 PM IST
Renu Saklani विजेंद्र श्रीवास्तव, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
विजेंद्र श्रीवास्तव, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 29 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

ओडन कॉल क्षेत्र में फंसे पर्वतारोहियों ने रेस्क्यू अभियान को आसान बनाने के लिए बर्फ दबाकर अस्थायी हेलीपैड तैयार किया। सेटेलाइट फोन के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग के संपर्क में रहे पर्वतारोहियों को हेलीपैड बनाने की जानकारी दी गई थी।

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Uttarkashi rescue stranded mountaineers create temporary helipad in snow helicopter reaches odon call
उत्तरकाशी रेस्क्यू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तरकाशी के ओडन कॉल में फंसे पर्वतारोहियों को निकालने में उनके प्रयास भी काम आए। आपदा प्रबंधन विभाग ने सेटेलाइट फोन के जरिये संपर्क में रहे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देने के साथ अस्थायी हेलीपैड तैयार करने के तरीके बताए। इसके बाद फंसे लोगों ने बर्फ को दबाकर हेलिकॉप्टर उतारने के लिए जगह तैयार की, जिससे रेस्क्यू में मदद मिली।

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सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ट्रैकर्स के फंसे होने की सूचना मिलते ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का फैसला किया गया। लेकिन मौके पर हेलीपैड नहीं था और चार से पांच फीट बर्फ होने के कारण हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों से एक जगह बर्फ पर लगातार चलने और बर्तनों आदि से बर्फ को पीटकर उसे कॉम्पैक्ट करने को कहा गया। इससे अस्थायी हेलीपैड तैयार हो सका और हेलीकॉप्टर पहुंचने में मदद मिली।

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10 ने खुद लौटने की बात कही

सुमन ने बताया कि फंसे 40 लोगों ने रेस्क्यू कराने से इन्कार किया है। इनमें से 10 ने खुद पैदल लौटने की बात कही है। बाकी लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो ग्रुप से संपर्क नहीं हो सका है। रूट की जानकारी होने के कारण उनकी तलाश और रेस्क्यू के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।

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