दून अस्पताल : ओपीडी की सीलिंग टूटी, कर्मचारी बाल-बाल बचा

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जानकारी के मुताबिक घटना बृहस्पतिवार की है। टीबी चेस्ट विभाग की ओपीडी में अचानक सीलिंग गिर गई। यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल के इस तरह की घटना सामने आई हो। हाल ही में इमरजेंसी के ईएमओ कक्ष की भी सीलिंग गिर गई थी। तब भी एक स्वास्थ्यकर्मी किसी तरह बच गया था। इसके अलावा भी ओपीडी और इमरजेंसी बिल्डिंग में अलग-अलग जगहों पर सीलिंग टूटी हुई। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनम्र मित्तल ने बताया कि मामले में संबंधित संवर्ग के कर्मचारी से जवाब तलब किया गया है।

देहरादून। दून अस्पताल के टीबी एवं चेस्ट विभाग की ओपीडी की सीलिंग टूटने की घटना के बाद एक कर्मचारी बाल-बाल बचा। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई है।