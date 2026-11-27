मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्रीगण और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। वहीं, स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया।

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