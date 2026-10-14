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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Two day assembly session in Gairsain 426 questions received from 31 MLAs so far

उत्तराखंड: गैरसैंण में दो दिन चलेगा विधानसभा सत्र, अब तक 31 विधायकों की ओर से 426 प्रश्न मिले

Wed, 14 Oct 2026 08:25 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 14 Oct 2026 08:25 PM IST
सार

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर को 11 बजे सत्र शुरू होगा। हम सत्र को बेहतर और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

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Uttarakhand Two day assembly session in Gairsain 426 questions received from 31 MLAs so far
उत्तराखंड विधानसभा सत्र - फोटो : उत्तराखंड सूचना विभाग(वीडियो ग्रैब)

विस्तार
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ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में दो दिन सत्र चलेगा। सत्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विधानसभा सचिवालय तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। सत्र के लिए अब तक 31 विधायकों की ओर से 426 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं।

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बुधवार को यमुना कालोनी स्थित आवास पर प्रेसवार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर को 11 बजे सत्र शुरू होगा। हम सत्र को बेहतर और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार भी भराड़ीसैंण में सभी सुविधाएं व्यवस्थित होंगी। बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक पक्ष और विपक्ष के 31 विधायकों से 426 प्रश्न प्राप्त हुए हैं।
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सत्र की अवधि कम होने के सवाल पर उन्होंने कहा, सत्र का तय करना विस अध्यक्ष का काम नहीं है। सत्र कितने दिन और कहां होगा यह सरकार तय करती है। इस बार सत्र के लिए 27 व 28 अक्तूबर को दो दिन का समय मिला है।

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हमारा प्रयास रहेगा कि जो समय मिला है, उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पक्ष-विपक्ष के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को उठाने का मौका मिले और उस पर सरकार अपना जवाब दे सके। बता दें कि सरकार ने 27 अक्तूबर से भराड़ीसैंण में विस सत्र कराने का निर्णय लिया गया है, 29 अक्तूबर को करवा चौथ पर्व है। ऐसे में सत्र के लिए दो ही दिन का समय तय किया गया है।

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