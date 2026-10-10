हरिद्वार: सीएम हेमंत बिस्वा ने की मंदिर में पूजा-अर्चना, राहुल गांधी पर कसा तंज, दिल्ली आंदोलन को बताया तमाशा

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों से वो नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। यहां आकर उन्हें असीम शांति की अनुभूति होती है, आज भी उन्होंने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।

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मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत बिसवा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनके राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने के सवाल पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलने कोई भी जा सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हर दिन हजारों लोग जाते हैं। जब राहुल गांधी चंद्रयान और मंगलयान में जाएंगे तब उनसे पूछना कि राहुल गांधी ने कोई चमत्कार किया है।हेमंत बिसवा सरमा ने कॉकरोच जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आज तो अपने आप को युवा शक्ति बोलने वालों की बात करनी चाहिए और अपने आप को कॉकरोच बोलने वालों की बात करने से कोई फायदा नहीं है।वहीं दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आज चल रहे आंदोलन के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने कहा कि जनता पीएम मोदी के साथ है। 140 करोड़ लोगों में से बहुत कम लोग आंदोलन में दिल्ली गए हैं। उन्होंने दिल्ली आंदोलन को तमाशा बताया।हेमंत बिसवा सरमा ने कहा कि दिल्ली आंदोलन में जो लोग आए हैं, उससे 100 गुना ज्यादा जनता पीएम मोदी के साथ है। भाजपा आज लगातार असम और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव जीत रही है। ये लोग सरकार को ब्लैकमेल को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वह कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। विपक्ष के आरोपों से सरकार डरने वाली नहीं है हमारी सरकार को उपचुनाव लगातार जीत रही है। दिल्ली में घेराबंदी इसलिए की गई है कि यह लोग वहां जाकर तमाशा करेंगे।