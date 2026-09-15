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उत्तराखंड: 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान; जनभागीदारी और सफाईमित्रों के कल्याण पर जोर

Tue, 15 Sep 2026 08:56 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 08:56 PM IST
सार

निदेशक शहरी विकास विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य के समस्त निकायों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई।

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Uttarakhand Swachhata Hi Seva campaign to begin on September 17 emphasis on public participation
- फोटो : freepik

विस्तार
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शहरी निकायों में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। इस बार जनभागीदारी और सफाईमित्रों के कल्याण पर जोर रहेगा। पहले दिन घरों की सफाई करके शाम को हर घर में एक दीया जलाया जाएगा।

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निदेशक शहरी विकास विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य के समस्त निकायों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की रूपरेखा तय की गई। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत की थीम पर चलाया जाएगा।
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आमजन से अपील की गई है कि 17 सितंबर को घरों की सफाई कर शाम को एक दीया जलाएं, जो स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर पार्कों, स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमाओं और पर्यटन स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। एक अक्तूबर को एक दिन, एक घंटा, एक साथ पहल के तहत जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी श्रमदान होगा।
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दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत सार्वजनिक बैठकें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर जागरूकता और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया जाएगा। सफाईकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा उपकरण वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

निदेशक ने निर्देश दिए कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के कायाकल्प, वेस्ट-टू-वेल्थ और नवाचारों के जरिये लोगों में व्यावहारिक बदलाव लाया जाए ताकि 17 अक्तूबर के बाद भी यह निरंतर बना रहे। बैठक में अपर निदेशक प्रवीण कुमार, सहायक निदेशक राजीव पांडे, अधिशासी अभियंता रचना पयाल सहित सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

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