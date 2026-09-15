हरिद्वार: एआई के दौर में डेमोक्रेसी पर महामंथन, देव संस्कृति विवि में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 08:33 PM IST
सार
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से प्रेम करना सीखना चाहिए।
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विस्तार
हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज एआई को लेकर समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान एआई के दौर में डेमोक्रेसी पर महामंथन हुआ। समिट में देश-विदेश के विशेषज्ञ जुटे ।
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साथ ही एआई आधारित पत्रिका सहित अनेक पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से प्रेम करना सीखना चाहिए।
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डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा तकनीकी विकास को हमेशा मानव कल्याण से जोड़कर देखती रही। ऐसे में अब एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए
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