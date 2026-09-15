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हरिद्वार: एआई के दौर में डेमोक्रेसी पर महामंथन, देव संस्कृति विवि में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ

Tue, 15 Sep 2026 08:33 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 08:33 PM IST
सार

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से प्रेम करना सीखना चाहिए। 

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Haridwar: Major deliberation on democracy in the age of AI; experts from India and abroad gather at DSVV
हरिद्वार में एआई समिट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज एआई को लेकर समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान एआई के दौर में डेमोक्रेसी पर महामंथन हुआ। समिट में देश-विदेश के विशेषज्ञ जुटे । 

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साथ ही एआई आधारित पत्रिका सहित अनेक पुस्तकों का  विमोचन भी हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से प्रेम करना सीखना चाहिए। 
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डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा तकनीकी विकास को हमेशा मानव कल्याण से जोड़कर देखती रही। ऐसे में अब एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए 

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