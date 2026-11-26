उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने पुलिस और आबकारी विभाग में उप निरीक्षक (दरोगा), प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 200 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर सकेंगे।

आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के 93, उप निरीक्षक (अभिसूचना) के 19, पीएसी व आईआरबी में प्लाटून कमांडर (पुरुष) के 81 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक के दो पदों पर भी चयन होगा। आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

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ये योग्यता जरूरी

पुलिस विभाग के उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर पदों के लिए मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए विज्ञान वर्ग में स्नातक जरूरी है। उप आबकारी निरीक्षक पद के लिए 12वीं उत्तीर्ण पात्र होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं रखी गई है। आयु की गणना एक जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। पुलिस विभाग के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और उप आबकारी निरीक्षक के लिए 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।