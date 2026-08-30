उत्तराखंड: भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती पर सख्ती, सीएम ने कहा-राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई पर हो रहा विचार

रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर मिलाद जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार मुफ्ती मुजीब के खिलाफ सरकार राष्ट्रद्रोह के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत जानकारी दी।

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