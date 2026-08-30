उत्तराखंड: भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती पर सख्ती, सीएम ने कहा-राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई पर हो रहा विचार
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 30 Aug 2026 10:24 PM IST
सार
सीएम धामी ने कहा, रुद्रपुर में मौलवी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और पुराने इतिहास की बातें कहीं, यह लोगों के बीच अराजकता फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है।
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विस्तार
रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर मिलाद जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार मुफ्ती मुजीब के खिलाफ सरकार राष्ट्रद्रोह के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत जानकारी दी।
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मीडिया के सवालाें पर सीएम धामी ने कहा, रुद्रपुर में मौलवी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और पुराने इतिहास की बातें कहीं, यह लोगों के बीच अराजकता फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है।
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मौलवी के खिलाफ और भी कानूनी धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रद्रोह जैसी धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने के लिए बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा, देवभूमि में अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।