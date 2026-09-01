Dehradun News: चारपाई पर रखा सात हजार रुपये भरा पर्स चोरी

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पौंधी खाला उस्मानपुर स्थित घर के बाहर चारपाई पर रखा सात हजार रुपये से भरा पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोतवाली सहसपुर में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पौंधी खाला उस्मानपुर निवासी नौशाद ने बताया कि वह रविवार को बड़ा रामपुर से काम कर करीब एक बजे घर लौटे थे। उन्होंने घर के बाहर चारपाई पर अपनी शर्ट और पर्स रख दिया था, जिसमें सात हजार रुपये थे। इसके बाद वह कपड़े बदलने के लिए घर के अंदर चले गए। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति घर के बाहर आया और उनके पिता के बारे में पूछताछ करने लगा। बातचीत के दौरान चारपाई पर रखा पर्स गायब हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद