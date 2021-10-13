Dehradun News: 9.7 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रात करीब 8:22 बजे कुंजा ग्रांट क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक रुड़की से खरीदकर लाई थी और स्थानीय लोगों को बेचती थी, जिससे उसे मुनाफा होता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के दो प्राथमिकी दर्ज है। संवाद विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रात करीब 8:22 बजे कुंजा ग्रांट क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक रुड़की से खरीदकर लाई थी और स्थानीय लोगों को बेचती थी, जिससे उसे मुनाफा होता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के दो प्राथमिकी दर्ज है। संवाद

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंजा ग्रांट निवासी मुन्नी को रविवार रात पुलिस ने 9.7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पूर्व में भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।