Dehradun News: 8.75 ग्राम स्मैक के साथ ए-श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

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थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि पुलिस टीम रविवार को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना सेलाकुई में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपी थाने का ए-श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है और नशे का आदी है। उसके खिलाफ सहसपुर, विकासनगर, सेलाकुई और पटेलनगर थाने में कुल 12 प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी व कब्जे, चोरी के माल की बरामदगी, चोरी, अवैध हथियार रखने, गुंडा एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े अपराध शामिल हैं। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।