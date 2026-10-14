सीएम धामी की घोषणा: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, बिजली बिलों का भुगतान स्थगित

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र

राज्य सरकार प्रभावित किसानों को ऋण अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी।



किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।



राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही, बिजली बिलों के भुगतान में राहत और ऋण अदायगी स्थगित कराने के प्रयासों से उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियां कम होंगी। इससे किसानों को आगामी कृषि कार्यों को जारी रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।