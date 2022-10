Uttarakhand: केदारनाथ से लौटते समय गरुड़चट्टी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट समेत सात लोगों की मौत

उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ धाम में दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा केदारनाथ से दो किलोमीटर पहले गरुड़चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हादसा केदारनाथ से वापस लौटते समय गरुड़चट्टी के पास हुआ। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ एवं अपर सचिव सी रविशंकर ने हादसे में पायलट समेत सात लोगों की मौत की पुष्टि की है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू के लिए टीम रवाना हो गई है। कोहरे में उड़ान भरना दुर्घटना की वजह बताई जा रही है

#UPDATE | Six people died in the helicopter crash in Phata, Uttarakhand: Abhinav Kumar, Special Principal Secretary to the Chief Minister pic.twitter.com/pgrasTAHTS